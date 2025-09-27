関東の山々を中心に、架空のピザ配達員やビールの売り子、寿司職人、パティシエ姿など変わった格好で、驚きと笑いを届ける"デリバリー登山"をしている馬並太志さん（活動ネーム、本名・年齢非公表）。関東甲信越地方の登山好きたちにたびたび目撃され、その存在は登山客の間でじわりと知られるようになっている。【写真】ファストフードにアイスクリーム、ラーメン屋…… “デリバリー登山”に励む“コスプレ登山家”の馬並さん