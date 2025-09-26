フリーマンのインタビュー中に沸き起こったMVPコール【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）突然鳴り響いたMVPコールにドジャースのフレディ・フリーマン内野手が思わず反応した。ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続の地区優勝を達成。試合後に行われたシャンパンファイトでは、大谷翔平投手に向けてチームメートからMVPコールが沸き起こった。