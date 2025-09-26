エルドリッジが語る“二刀流”の凄み投打二刀流の難しさを知っているからこそ、驚くしかなかった。ジャイアンツの有望株ブライス・エルドリッジ内野手は、高校時代まで二刀流としてプレー。18日（日本時間19日）からのドジャース4連戦を終え、躍動する大谷翔平投手の凄みを改めて知った。ジャイアンツの地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」のスーザン・スラッサー記者によれば、エルドリッジは「もし、まだ（投打の）両方