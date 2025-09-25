「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月18日（木）〜9月24日（水））注目した数字をご紹介します。1億8300万人TikTok、米国でMAU1億8300万人にシミラーウェブの推計によれば、2025年8月時点で米国のTikTokの月間アクティブユーザー（MAU）は前年比16％増の1億8300万人だった。これはピンタレストとSnapchatの合計を上回る規模だという。日間アクティブユーザー（DAU）は1億200万人で、Facebookの1億700万人との