大谷からカーショーへの感謝の言葉に注目熱い言葉に“込められた“思いだった。ドジャースの大谷翔平投手からの「感謝のメッセージ」に米メディアが注目している。今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手について、球団は19日（日本時間20日）に大谷のコメントを発表したが、LAメディアは締めの言葉に胸を熱くしている。米メディア「ドジャース・ネーション」は「ドジャースのショウヘイ・オオタニが、引退