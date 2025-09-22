ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーである Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japanは、「“たのしい”で、そなえる。」をコンセプトとした防災プロジェクト「Jackery PLAY PARK」を、防災月間にあたる2025年9月19日（金）より始動した。本プロジェクトの第一弾として、能登における被災地支援活動の次なる取り組みである“美味しい非常食”「KNOTOメシ」に関するメディア向け発表会およ