『ぐりとぐら』シリーズや『いやいやえん』など、子どもに愛される数々の絵本を生み出した児童文学作家の中川李枝子さん。彼女の創作の源になったのは、保育士として過ごした子どもたちとの毎日だった。彼女が生み出した名作たちの誕生秘話を紹介しよう。※本稿は、中川李枝子『本と子どもが教えてくれたこと』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。子どもたちのために紙芝居を制作保育園には、どこからもらったのか、戦前