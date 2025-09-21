「サバンナ・バナナズ」が開催した「世界一遅いレース」東京で開催されている陸上の世界選手権大会は連日大盛り上がりを見せている。21日には全競技が終了し、4×100メートルリレーなどの目玉競技が最後を飾る。そんな中、米球界ではあまりに愛らしく、「世界一遅いレース」がメジャーリーグ球場で開催されていた。“熱戦”の舞台はマリナーズ本拠地T-モバイルパーク。開催したのは、歌って踊って“何度でもあり”のエンターテイ