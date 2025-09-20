ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJRE POINT¡×¤¬2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤äÎ¹¹Ô¤Ç¡¢JRE¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÀ¤ËÃù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£±Ø¥Ó¥ë¤ä¥¨¥­¥Ê¥«¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ´¶¼Õº×¡×ÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖJRE POINT 10ÇÜ´¶¼Õº×¡×¤Ç¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ