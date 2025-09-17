「1人でも多く投げたいっていう気持ちはもちろんある」【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に「1番投手兼指名打者」で出場。投げては5回無安打無失点、打ってはMLB史上6人目の2年連続50号を放った。しかし、チームは救援陣が炎上し逆転負けで2連敗。試合後の一問一答はこちら。――試合を振り返って。「プラン通りに投げられ