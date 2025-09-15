大分県にある東九州自動車道の別府IC～日出JCT間で15日午後、トラックが中央分離帯に衝突する事故がありました。 警察などによりますと、15日午後5時前、別府IC～日出JCT間の上り線でトラックが中央分離帯に衝突する単独事故が発生しました。 この事故でトラックに乗っていた男性が、心肺停止の状態で病院に運ばれたということです。警察が身元の特定を進めています。 事故の影響で、別府IC～日出JCT間の上り