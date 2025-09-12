日本サッカー協会は９月12日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表のメンバーを発表した。選出された21人は以下のとおり。GK中村圭佑（東京ヴェルディ）ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）荒木琉偉（ガンバ大阪）DF塩川桜道（流通経済大）市原吏音（RB大宮アルディージャ）梅木怜（FC今治）喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）森壮一朗（名古屋グランパス）