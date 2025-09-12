U-20W杯に挑む船越ジャパンのメンバーが発表された。写真：佐藤博之

　日本サッカー協会は９月12日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表のメンバーを発表した。

　選出された21人は以下のとおり。

GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
荒木琉偉（ガンバ大阪）

DF
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
梅木　怜（FC今治）
喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）
小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）
森壮一朗（名古屋グランパス）

MF
大関友翔（川崎フロンターレ）
平賀大空（京都サンガF.C.）
小倉幸成（法政大）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
石渡ネルソン（いわきFC）
中川　育（流通経済大）
石井久継（湘南ベルマーレ）
横山夢樹（FC今治）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

FW
神田奏真（川崎フロンターレ）
高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）

監督：船越優蔵
 
　U-20W杯はチリで開催され、９月27日に開幕。グループAの日本は27日にエジプト、30日にホスト国のチリ、10月３日にニュージーランドと対戦する。

