船越ジャパン、U-20W杯に臨むメンバー発表！ 佐藤龍之介、中島洋太朗、高岡伶颯らが選出！
日本サッカー協会は９月12日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表のメンバーを発表した。
選出された21人は以下のとおり。
GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
梅木 怜（FC今治）
喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）
小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）
森壮一朗（名古屋グランパス）
MF
大関友翔（川崎フロンターレ）
平賀大空（京都サンガF.C.）
小倉幸成（法政大）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
石渡ネルソン（いわきFC）
中川 育（流通経済大）
石井久継（湘南ベルマーレ）
横山夢樹（FC今治）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
FW
神田奏真（川崎フロンターレ）
高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）
監督：船越優蔵
U-20W杯はチリで開催され、９月27日に開幕。グループAの日本は27日にエジプト、30日にホスト国のチリ、10月３日にニュージーランドと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
