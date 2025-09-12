「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（9月5日（金）〜9月11日（木））を数字とともにご紹介します。今週はオールドネイビーのビューティ参入、ケルシー兄弟のビール事業評価額、そしてテムの米国再挑戦に関する数字が話題になりました。150 オールドネイビー150店舗でビューティ商品を試験導入 ギャップ（Gap）は今秋、傘下のオールドネイビー（Old Navy）でビューティとパーソナルケア商品の販売を開始す