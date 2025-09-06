アメリカのトランプ大統領は5日、国防総省の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名しました。トランプ大統領：これは勝利と強さのメッセージを伝えるものだ。誰もが想像する以上にはるかに強いものだ。大統領令では、現在の国防総省について公的な文書などで「戦争省」や「戦争長官」などの名称を使用することを認めるとしています。省庁の名称変更には議会の承認が必要なことから、ヘグセス国防長官は今後、恒久的に「戦争省