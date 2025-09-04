ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新千歳空港発、羽田空港行きの日本航空旅客機が緊急着陸 乗客にケガ… 時事ニュース JAL（日本航空） 飛行機の事故・トラブル STVニュース北海道 新千歳空港発、羽田空港行きの日本航空旅客機が緊急着陸 乗客にケガなし 2025年9月4日 10時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 4日、羽田空港に向かっていた日本航空の旅客機が緊急着陸した 青森県の上空で左側のエンジンに不具合が発生したという このトラブルによるケガ人は、これまでに確認されていないとのこと 記事を読む おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「出逢わなきゃよかった」妻が失踪しゴミ屋敷に…夫が涙で語った家庭崩壊の壮絶な結末 2025年9月4日 10時55分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分