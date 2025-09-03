脱炭素の取り組みを進めるため、東京都が水素を燃料とするタクシーを2030年度までにおよそ600台導入することを発表しました。タクシーに導入されるトヨタ自動車のクラウンは水素を燃料とするため、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出せずに走ることができます。今後、都内でタクシーの配車アプリを使うと、水素のタクシーも選べるようになる予定だということです。東京都の小池百合子都知事は「都民のみなさまに水素のある社会を