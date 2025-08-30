¡ÖRakuten Girls¡×¤Î¥æ¥Ò¡Ä¡ÖÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤­¡ª¡×²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇØ