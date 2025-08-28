お盆が過ぎても、猛暑が続き夏バテしていませんか？食欲がわかない、消化不良を感じている人もいるのではないでしょうか。そこで、自身の体質に合った食材を食べることで、体と心を健康な状態に整える「食養生」というものがあります。効果や実践方法について、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎先生に聞いてみました。腸内細菌のバランス、免疫力アップにも期待Q.「食養生」を実践することによって