投打がかみ合った西武、ロッテ、ソフトバンクが勝利パ・リーグは27日、各地で3試合が行われ、西武、ロッテ、ソフトバンクが勝利した。西武は日本ハムとの接戦を3-2で制し、ロッテは13安打でオリックスに快勝。ソフトバンクは楽天に競り勝ち、連敗を4で止めた。ベルーナドームで行われた試合は2点を追う3回に渡部聖弥外野手の8号2ランで追い付き、4回に長谷川信哉外野手の適時打で勝ち越した。先発の與座海人投手は5回1/3を95球