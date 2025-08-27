お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気(39)が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。かつての屈辱的なテレビ出演について語った。岩井はかつて同局のバラエティー番組「ゴッドタン」の人気企画「腐り芸人セラピー」に出演。岩井は当時について「澤部がとにかくテレビに出てたんで、本当に腐ってる状態で『ゴッドタン』とかも呼ばれてたじゃないですか」と相方・澤