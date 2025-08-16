[8.16 J1第26節 京都1-0東京V サンガS]京都サンガF.C.が暫定首位に返り咲いた。ホームに東京ヴェルディを迎えると、後半21分に決まったFWラファエル・エリアスの決勝弾によって、1-0で勝利した。混戦の上位争いで首位の鹿島が福岡と1-1でドロー。勝ち点48に伸ばした京都は鹿島に並ぶと、総得点差で上回る。同47の柏は明日に試合(vs岡山)を残すが、同45の神戸も横浜FCに敗れたことで、京都が順位表の一番上に立った。均衡を破