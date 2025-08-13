今年6月に日本代表デビューを果たした佐野航大。岡山県出身の21歳は、ドイツ1部マインツに所属する兄の佐野海舟とともに代表戦のピッチに立ったことが大きな話題になった。佐野航大は2023年に当時J2だったファジアーノ岡山からオランダ1部のNECナイメーヘンに移籍すると、小川航基と塩貝健人とともに活躍してきた。『FootballTransfers NL』によれば、オランダの名門クラブなどが佐野をめぐって争奪戦を繰り広げているという。日本