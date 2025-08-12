7月下旬の平日、午前10時ごろ、静岡県のとある公園に警察官の格好をした若い男女の人だかりが。敷地内には撮影機材も搬入され、大規模な撮影が行われていた。【写真】木村が思わず笑顔になった「抹茶にトッピング」冷んやりスイーツ「木村拓哉さんが主演を務める劇場版『教場』の撮影です。この日は警察学校での重要なシーンを撮っていたようです」（映画業界関係者）『教場』は、2020年にフジテレビ開局60周年特別企画として前