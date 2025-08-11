女優片岡凜（21）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。祖母とのエピソードをつづった。片岡は「お婆ちゃんと映画を見に行った」と書き出した。そして「濡れ場になると『Oh〜まだダメまだダメまだ終わらん』と私の目を覆い隠すのが恥ずかしかった。私も女優だし、お婆ちゃんがもし私のそんな仕事みたら宇宙にぶっ飛ぶかも」とユーモアを交えつつ、記した。この投稿に対し「おばあちゃんやさしいのう…」「撮影現場に来て目隠しして