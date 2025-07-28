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「次の首相は誰が最もふさわしいか」高市早苗氏が1位に FNN世論調査

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FNN世論調査で、内閣支持率が立憲民主党を上回る結果になった
  • 次の総理大臣に誰が一番ふさわしいかとの問いでは、高市早苗が22.4%で1位
  • 小泉進次郎が16.0%、石破茂が9.4%と続いた
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