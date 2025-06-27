「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（6月20日（金）〜6月26日（木））を数字とともにご紹介します。30％減「ローソン初」13機能で業務30％削減へKDDIとローソンは、高輪ゲートウェイシティに次世代型店舗「Real×Tech LAWSON」1号店をオープンした。AIサイネージや3Dアバター接客、自動調理ロボなど「ローソン初」の13機能を実装し、2030年度までに店舗業務の30％削減を目指す。人手不足時代の生活インフラ