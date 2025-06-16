女の子からの話題には「そうだね」と共感するのが基本ですが、ときどき「否定してほしい自虐ネタ」が紛れこんでいる場合があります。それはいったいどんな変化球なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性165名に聞いたアンケートを参考に、「うっかり同意するとマズい、女子の『私、○○だよね？』９パターン」をご紹介します。【１】「最近ちょっと太ってきてない？」という体型に関する話題「ダイエットのためダメ