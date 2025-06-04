「スクエア炊飯器（4合炊き）」9990円（税込） ●”お値段以上”のキャッチフレーズでお馴染みのニトリより発売中の「スクエア炊飯器」は、その名の通り“スクエアスタイル”が特徴。この炊飯器、いったい何がスゴい？ ニトリの「スクエア炊飯器」は、一般的な炊飯器とは一線を画す立方体のフォルムを備え、キッチンでスペースを取ることなく設置できるのが大きな魅力。 本体サイズは幅210mm×奥行252mm×高さ2