ウクライナ保安局が公開したクリミア橋の橋脚部分を爆破する動画のスクリーンショット/SBU/Telegram via CNN Newsource（ＣＮＮ）ウクライナ保安局（ＳＢＵ）は３日、ロシアの占領下にあるクリミア半島とロシア本土を結ぶ橋の基礎部分を爆破したと発表した。２０２２年にロシアウクライナに全面侵攻して以降、ウクライナロシア軍の兵站（へいたん）能力の麻痺（まひ）を狙ってクリミア橋を攻撃するのは３回目。ＳＢＵによると