ファーウェイは、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT」シリーズの最新モデルとして、「HUAWEI WATCH FIT 4」と、FITシリーズ初のフラッグシップモデルとなる「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」を、6月3日に発売する。 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro 左「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」、右「HUAWEI WATCH FIT 4」 「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」は、高級素材と妥協のないスペックを追求し、過酷な環境や激しいス