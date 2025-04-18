イタリア南部で17日、観光客を乗せたロープウエーのゴンドラが落下し、4人が死亡する事故がありました。AFP通信などによりますと、イタリア南部ナポリ近郊で17日、街と山をつなぐロープウエーのケーブルが切れ、山頂に向かっていたゴンドラが落下しました。ゴンドラには観光客らが乗っていて、4人が死亡、1人が大けがをしたということです。また、もう1台のゴンドラが山のふもとで停止し、16人が救助されたということです。このロ