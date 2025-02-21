朝倉未来が『BreakingDown15』初登場の「新しいスター候補」に言及。「強い。あまりにも強い」と、その実力を絶賛した。【映像】初登場の「スター候補」が見せた衝撃ラッシュ20日、朝倉未来が自身がCEOをつとめる『BreakingDown15』（3月2日開催）の試合予想第１弾を行う様子が公開された。そこで、今大会のダークホース的存在になる人物を挙げた。今回予想を公開したのは前半の11試合。せーやvs瓜田純士のカードではせーや