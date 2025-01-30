航空機内でキャビンアテンダント（ＣＡ）のエプロンを盗んだ窃盗の罪に問われているピアニスト・斉藤一也被告の公判が２９日、東京地裁で開かれた。斉藤被告は数々の国際コンクールでの入賞経験があり、将来を嘱望されたピアニストだったが、この日行われた被告人質問で、理解し難い?エプロン愛?を語った。起訴状などによると斉藤被告は昨年４月、航空機内のギャレー（調理室）からＣＡのエプロンを盗んだ疑いが持たれている