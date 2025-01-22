“斜め側道”からの進入 ウインカー「右に出すか左に出すか」側道からの合流など、浅い角度の道路から別の道路に出る時、どちらにウインカーを出せばいいのかわからないときがあります。どのように判断すればいいのでしょうか。左右どちらのウインカーが正解？（画像はイメージです）こうした状況での判断ポイントは、進入する自車の動きが「合流」にあたるのか「交差点の左折」にあたるのかという点です。【画像】「えっ