東京都の東久留米市教育委員会は２７日、市立中学校の「学校だより」でイラストを無断使用していたとして、著作権者のイラストレーターに１７万６０００円の賠償金を支払ったと発表した。発表によると、市立中学校の教員が２０２２年１１月、テニス部の活動を紹介する学校だよりの記事を作成した際に、インターネットで検索したテニスのイラストを無料で使えると誤認し、記事に添えてイラストを掲載した。学校だよりは全校生徒