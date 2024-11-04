お笑い芸人大久保佳代子に、今年の夏に起きた異変。ホームパーティーで知り合った山男の「一緒に富士山に登りましょうよ」の一言から、久々のデート気分を味わって……。 【画像】男女2:2で富士山デート気分を味わう、大久保佳代子 今年の夏に起きた異変… ここ数年、恋愛やトキメキからは縁遠く、「私の性欲や恋心はもう枯れてしまったんだ」と、そう思って生きてきました。そんな私に異変が