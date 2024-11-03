TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、Netflixドラマ「地面師たち」監督の大根仁さんと稲葉麗子役の小池栄子さん。ここでは、小池さんが印象的だったというハリソン山中役・豊川悦司さんとのワンシーンを振り返りました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11967（左から）小池栄子さん、大根仁