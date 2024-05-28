元雨上がり決死隊の宮迫博之が２８日、自身のユーチューブチャンネルを更新。５年ぶりの地上波出演が決定したことを報告した。宮迫は「千葉テレビさんの方から『匠の教室』という番組のゲストのオファーをいただきました」と報告。「匠の教室」（千葉テレビ）は、芸能界を目指す芸能人の卵たちの夢を、業界の匠が応援する育成バラエティー番組。宮迫はオファーについて「純粋な出演オファーなので、うれしいですね」と笑顔