無駄な仕事ばかり増えてしまうのはなぜか。慶應義塾大学の岩尾俊兵准教授は「理由のひとつは、組織の上層部が無能だらけだからだ。確率論的にいって『特定の職階では優秀だったが次の職階では優秀でない人』が多数生まれてしまう」という――。※本稿は、岩尾俊兵『世界は経営でできている』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gyro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro■誰も「何のため