サッカーボールを蹴る習近平（シーチンピン）氏＝２０１２年、アイルランド・ダブリン/Peter Muhly/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は、中国の指導者になる約１年前の２０１１年に、サッカーの弱小国である中国をサッカー超大国にするビジョンを示した。習氏は、サッカー界最高の栄誉であるワールドカップ（Ｗ杯）に狙いを定め、男子代表チームのワールドカップ優勝に向けた３段階の計画をま