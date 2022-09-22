人気YouTuberのラファエルが21日、自身のInstagramを更新。妻とディズニーデートを楽しむ様子を公開した。【映像】ラファエルと妻の2ショット（複数カット）2020年10月に一般女性との結婚を発表したラファエル。翌月には「色々発表したかったのですが、何分秘密が多いので時系列は気にしないで下さい」と第1子となる男の子が生まれていたことも明かしており、およそ1年半後には第2子となる女の子が誕生していた。そんなラフ