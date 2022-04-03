ノルディックスキーのW杯ジャンプ男子で3季ぶり2度目の総合優勝を果たした北京五輪個人ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（25＝土屋ホーム）が2日放送の日本テレビスポーツ番組「Going!Sports&News」（後11・55）に生出演。ジャンプ競技をしている目的を“正直”に明かした。番組にはジャンプ日本代表として14年ソチ五輪男子団体で銅メダルを獲得した竹内択がVTR出演。プライベートでも親交がある小林陵について「カッコ