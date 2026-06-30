【イベントレポート】イガリシノブによるメイクデモを披露「whomee」リブランディング発表会を開催

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（代表取締役：荻原 萌々佳、所在地：東京都渋谷区）は、コスメブランド「whomee（フーミー）」のリブランディングに伴い、『whomee 新製品発表会』を開催いたしました。

本イベントには多くのメディア関係者が来場し、MCの平井理央さんの進行のもと、新コンセプト「New me. whomee」や新ロゴ、新作ベースメイクコレクションの全ラインアップを発表しました。発表会後半では、人気インフルエンサーのshihoさんをモデルに迎え、イガリ氏によるタッチアップデモンストレーションを実施しました。

■ブランドの歩みと新たなメッセージ「New me. whomee」を発表

イベントでは、2018年のブランド誕生以来、「ピンベ」や「おきくり」といった数々のヒットワードやトレンドを生み出してきた歩みを、イガリ氏自らの解説とともに振り返りました。

その後、リブランディングに込めた想いとともに、新ブランドメッセージ「New me. whomee」を発表しました。株式会社WinC代表の荻原は、自社の理念である『心躍る瞬間に、WinK（ウインク）する』と、フーミーが大切にしてきた『もっと自分を好きになる』という想いに共通する価値観に触れながら、「日々のノイズや『こうあるべき』という固定観念から少し距離を置き、自分らしさを解放してほしい。ありのままの魅力を受け入れながら、なりたい自分を自由に楽しむ前向きな変化を後押しするブランドでありたい」と語りました。

■ 新作ベースメイクアイテムの開発背景を紹介

イガリ氏は、リブランディングの第一歩としてベースメイクを選んだ理由について、「ベースメイクはメイクの土台となる最も大切な部分。肌のノイズに悩みながら日々を過ごす人に寄り添い、メイクをもっと自由に楽しめる肌づくりを提案したかった」とコメントしました。

また、隠すのではなく「色をひそませる」という発想をコンセプトに、商品開発担当の王月理香さんとともに試行錯誤を重ねて開発した4つの新作ベースメイクアイテムについて、その開発背景やこだわりを紹介しました。

■イガリシノブ氏によるタッチアップデモを実施

発表会後半では、インフルエンサーのshihoさんを迎え、イガリシノブ氏によるタッチアップデモを実施しました。

デモでは、新作ベースメイクアイテムを使用しながら、イガリ氏ならではのメイクテクニックやアイテムの使い方を紹介。実際の仕上がりや質感を間近で体感できる内容となり、来場したメディア関係者が熱心に見入る様子が見られました。

■ 8月21日より原宿でPOP UP STOREを開催 限定セットの発売も決定！

新製品の発売日と同日である8月21日より「SIX GALLERY HARAJUKU」にてPOP UP STOREを開催することも発表しました。このPOP UP STOREでは、8月に発売する3商品が購入できるだけでなく、10月発売の『キラベースオイル』を先行して購入できるスペシャルセット「New me kit（ニューミーキット）」を数量限定で販売します。

商品名：

・スムース スキン ベース（メイクアップベース）

・イルミネート キラ ベース（フェイスカラー）

・ミルク ファンデーション（ファンデーション）

発売日：2026年8月21日

商品名：キラ ベース オイル（美容オイル）

発売日：2026年10月1日

発売場所：POP UP STORE、公式オンラインストア、一部バラエティショップ

（※公式サイトは準備中です）

▼whomee POP UP STORE 実施概要

【期間】2026年8月21日（金）～8月27日（木） ※8月21日（金）は事前招待制

平日 11:00～19:00

土日 10:00～19:00

※最終日は11:00～18:00（最終入場 17:30）

【特典】

・ご購入金額に応じてノベルティをプレゼント

・イガリシノブ来店！タッチアップイベント開催

・POP UP STORE限定セット販売

※タッチアップはイガリシノブ本人またはスタッフが担当いたします。

※イガリシノブ本人によるタッチアップは人数限定となります。

【アクセス】

SIX GALLERY HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前6-32-1

東京メトロ千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」7番出口すぐ

JR山手線「原宿駅」より徒歩3分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」より徒歩8分



■イガリシノブ氏 プロフィール

雑誌・広告などのメイクを手掛け、化粧品開発ディレクターやメイク講師としても幅広く活躍する。似合わせのテクニックやユニークな発想で、おしゃれ顔を作る達人として、次から次へとブームを巻き起こすヒットメーカーであり、国内のみならず「＃igarimakeup」のハッシュタグで海外でもブームを巻き起こし、多くの女優・モデルから支持される人気アーティスト。

■株式会社WinCについて

株式会社WinCは、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する企業です。主力ブランドであるMiiSをはじめ、日々のライフスタイルに寄り添う多彩なプロダクトの企画・展開を通じて、人々に心躍る瞬間を届けています。SNS／コミュニティ運営やマーケティングのノウハウを活かし、ブランドとユーザーの新しい関係性を創造しています。

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/