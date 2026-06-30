全国の#C-plaにANNA SUIのファスナースクエアーポーチが初登場―カプセルトイ限定デザインを含む全5柄を発売―

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、ANNA SUIのファスナースクエアーポーチ（全5柄）を、全国のカプセルトイ専門店 ＃C-pla（シープラ）限定で、2026年6月下旬より順次展開しています。

本企画では、ANNA SUIの世界観を表現したファスナースクエアーポーチを展開します。ブランドを象徴する蝶や猫モチーフをはじめ、人気のアーカイブ柄やカプセルトイ限定デザインもラインアップ。カプセルトイながら、コスメやアクセサリーなどを収納できる実用的なサイズ感です。思わず集めたくなるアイテムです。

■ANNA SUI ファスナースクエアーポーチ 概要

価格：1回/ \500（税込） サイズ：約ヨコ16cm×タテ12cm

・バタフライ

ANNA SUIを象徴する代表的なモチーフである蝶をデザインしました。幻想的でミステリアスな世界観を表現し、可愛らしさの中に大人っぽさやゴシックテイストを感じられるデザインです。

・ストライプローズ

ANNA SUIを象徴するアーカイブ柄のひとつとして長く愛されている人気デザインです。ストライプの中に華やかなローズを組み合わせ、甘すぎない大人っぽい印象に仕上げました。ANNA SUI特有のヴィンテージ感やゴシックロマンティックな世界観を感じられるデザインです。

・チェアー

アンティーク家具やロココ調の世界観を取り入れた、ANNA SUIらしいヴィンテージ感あふれるデザインです。クラシカルな椅子モチーフを大胆にあしらい、物語性やアート感を表現しています。

・キャット

ブランドを象徴する人気モチーフのひとつである黒猫を大胆に配したデザイン。ミステリアスさと“少し毒っ気のある可愛さ” を表現しています。

・ラブ＆ピース

“LOVE”やピースマーク、花柄、星、ハートなどを組み合わせた、カプセルトイ限定デザインです。ポップで装飾的なモチーフを散りばめ、ANNA SUI特有のレトロ感やサイケデリックな雰囲気を表現しました。

■販売場所

全国のカプセルトイ専門店＃C-pla（シープラ）

■ANNA SUIについて

独創的な世界観を持つANNA SUIは、フェミニン・ロマンティック・キュートを追及しながらも、

その中にロックやポップ・カルチャーのエッセンスが加えられた、唯一無二のブランドです。

■#C-plaとは

Capsule Toy New World!

#C-pla(シープラ)は、全国にその地域オリジナルのお店を展開する「カプセルトイ専門店」です。各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っています。どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界をお楽しみください。

全国に281店舗以上を展開中(2026年6月現在)

#C-pla公式サイト： https://toshin.jpn.com/cpla/

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ

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