『殺戮の天使』の描き下ろし ザック＆レイチェル 魔法使いver. マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『殺戮の天使』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『殺戮の天使』の商品の受注を6月24日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/290?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし ザック＆レイチェル 魔法使いver. マルチデスクマット

レイチェル、ザックの描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960（税込）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 魔法使いver. A5アクリルパネル

※画像は「描き下ろし レイチェル 魔法使いver. A5アクリルパネル」を使用しております。

レイチェル、ザックの描き下ろしイラストをA5サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278（税込）

種類 ：全3種（レイチェル、ザック、ザック＆レイチェル）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 魔法使いver. BIGアクリルキーホルダー

レイチェル、ザックの描き下ろしイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100（税込）

種類 ：全2種（レイチェル、ザック）

サイズ：（約）13.9×13.8cm 厚み： 3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 魔法使いver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし レイチェル 魔法使いver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

レイチェル、ザックの描き下ろしイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715（税込）

種類 ：全3種（レイチェル、ザック、ザック＆レイチェル）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/290?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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