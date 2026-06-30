～ スイーツラバーズお待ちかねの夏の祭典 ～ 2026年7月1日 開幕！『ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026』

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口 信明）は、6回目を迎えるフランス菓子の祭典「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026」に本年も引き続き協賛します。

2026年7月1日（水）～7月31日（金）の開催期間中、全国480店以上の参加店の職人による共通のテーマに沿ったオリジナルのスイーツをお楽しみいただきます。

今年のテーマはフランス菓子を代表する「シャルロット」。優雅な見た目と高い表現力が魅力で、パティシエの繊細な美意識と技術が求められるスイーツです。各店がこだわり抜いた個性豊かな「シャルロット」をぜひお楽しみください。

【2026年のテーマ：フランス伝統菓子「シャルロット」とは】

今年のテーマスイーツ「シャルロット（charlotte）」は、18世紀から19世紀初頭にかけて誕生したとされ、イギリス王ジョージ3世の妃、シャーロット王妃の名に由来するといわれています。

イギリスのトライフルをルーツに、フランスの料理人アントナン・カレームによって現在のようなエレガントな冷製デザートへと発展しました。ビスキュイで周囲を囲み、中にムースやババロワ、クリーム、フルーツなどを重ねる構成が特徴で、軽やかな口どけと美しい層が織りなす味わいが魅力です。

■ダイナースクラブ会員限定 注目パティスリーで特典を提供

本年は、ダイナースクラブ会員限定で注目パティスリー6店舗で特典を提供します。※対象商品である「シャルロット」をダイナースクラブカードでご購入いただいた場合に限ります。

L’Artisan Moderne 東京都目黒区下目黒5-18-20

シェフ：長島 正樹

特典：ご利用金額を10％オフ

シェフ：長島 正樹

神奈川県出身.。東京「マルメゾン」でフランス菓子の基礎を学んだのち、神奈川「ブリアン・アヴニール」でヴィエノワズリーとアシェットデセールを学び渡仏。ロワールとノルマンディ地方でルレ・デセールのパティスリー、ガスコーニュとローヌ・アルプ地方のM.O.Fのパティスリーで菓子作りを学ぶ。

帰国後、都内レストランやパティスリーのスーシェフ、シェフを務め、2001年に独立。2024年、伝統的なフランス菓子によりこだわった「L’Artisan Moderne」をオープン。

Patisserie Plaisiraile 東京都世田谷区代沢2-6-9

シェフ：石渡 未来

特典：フィナンシェを1点プレゼント

シェフ：石渡 未来

17歳で菓子の世界に入る。東京都内のパティスリーや、ショコラトリー勤務を経て独立。2015年高校生シェフ・パティシエコンテスト(個人部門)グランプリ受賞を皮切りに、有田みかん焼き菓子コンテスト最優秀賞受賞、ふくしまスイーツコンテスト(生菓子部門)準グランプリと市民賞の同時受賞など多数の受賞歴を持つ。

その後、渡仏しフランスの有名パティスリー、ショコラトリーで働き研鑽を積む。

ジャヌ パティスリー 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京1F

シェフ：野口 ゆきえ

特典：焼き菓子（マドレーヌまたはフィナンシェ）を1点プレゼント

シェフ：野口 ゆきえ

辻調理師専門学校を卒業後、洋菓子店の「エコール・クリオロ」、カフェ・パティスリーの「オ・グルマン・カプリシュー」で修行を積んだ後、ラグジュアリーホテルでキャリアをスタート。シャングリ・ラ ホテル 東京、沖縄UDSが運営するホテル ローカスでペストリーシェフとして働きながらザ・リスケープ、ホテルアンテルーム那覇やホテル ストレータ 那覇の立ち上げにも携わる。2019年よりフォーシーズンズホテル東京大手町のペストリースーシェフ、2022年よりザ・リッツ・カールトン日光のペストリーシェフを歴任。

ポムルージュ 千葉県柏市若葉町1-1

シェフ：小熊 亮平

特典：フィナンシェを1点プレゼント

東京「ラ・ヴィ・ドゥース」、フランス「デ・レーヴ」、ベルギー「ジャンフィリップ・ダルシー」の各店で腕を磨き、「銀座和光」でグランシェフパティシエを経て、2024年、開業。2008年、パスカルカフェ杯準優勝。2015年、ルクサルドグランプレミオ優勝。2019年、クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー、準優勝。

パティスリー オンディーヌ 東京都港区東麻布1-22-2

シェフ：宮地 弘毅

特典：2,000円以上のご利用で、450円以下のプチガトーを1点ご提供

シェフ：宮地 弘毅

釧路で洋菓子店を営んでいた父の影響を受けパティシエを志し、専門学校卒業後、札幌「Patisserie SHÏÏYA」で約6年修業し、東京へ。フランスの国家最優秀職人（MOF）アルノー・ラエール氏の日本店「ARNAUD LARHER Japon」に入社。半年後にエグゼクティブシェフに就任、広尾・銀座SIXの2店舗を統括。2026年8月、開業。

LE CHOCOLAT DE H 吉川美南店 埼玉県吉川市美南3-25-1イオンタウン吉川美南

シェフ：辻口 博啓

特典：ドリンクチケットプレゼント

シェフ：辻口 博啓

洋菓子の世界大会で数々の優勝経験を持つパティシエ・ショコラティエ。現在は「モンサンクレール（東京・自由が丘）」をはじめ、コンセプトの異なるブランドを多数展開。「サロン・デュ・ショコラ・パリ」の品評会では9回連続で最高評価を獲得し、2019年にベスト・オブ・ベスト・アワードを受賞。2015年にはインターナショナルチョコレートアワード世界大会で金賞受賞。地域振興や企業とのコラボレーション、商品プロデュース、講演、著書出版など幅広く活動。またスーパースイーツ製菓専門学校校長、日本スイーツ協会代表理事を務め、人材育成とスイーツ文化の発展に取り組む。

【ダイナースクラブ フランス パティスリーウィークとは】

2021年からスタートし、今年で6回目。全国各地の洋菓子店やホテルで開催されるフランス菓子の祭典です。夏に開催されるグルメイベントとしてスイーツファンを中心に人気を博しています。各参加店舗の職人が素材や見栄えにこだわったオリジナルのお菓子をお楽しみいただけます

詳細はこちら：https://francepatisserieweek.com/

ダイナースクラブはクレジットカードの枠組みを超え、食を育んできた文化、地域、担い手にまで目を向けて、さまざまな「食文化の応援」を推進しています。

同じテーマで作られているとは思えない美しく個性あふれるフランス菓子を通じてフランスの美意識や伝統を訴求し、パティシエの素晴らしい仕事を称賛する本イベントへの協賛も、この取り組みの一環としてこれからも継続してまいります。

【ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026 開催概要】

■開催期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

※店舗により期間が異なる場合があります。

■概要：全国の参加店が期間中に共通のテーマ「シャルロット」を提供・販売

※ダイナースクラブ会員限定ではありません。どなたでも購入いただけます。

※商品の価格は各店ごとに設定されています。詳細は各店までお問い合わせください。

■開催場所：全国の参加店

（北海道20店、東北18店、関東271店、中部・北陸49店、近畿71店、中国・四国23店、九州・沖縄39店）

参加店舗の検索はこちら：https://francepatisserieweek.com/pastryshops/

主催 ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク事務局

特別後援 在日フランス大使館

特別協賛 ダイナースクラブ(発行会社：三井住友トラストクラブ株式会社)

■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：【6月30日申込分まで】新規入会キャンペーン実施中

あなたの可能性をもっと広げる一枚。

「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。

● キャンペーン特典：本会員の初年度年会費無料

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html

ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）

さらなる高みへ誘う一枚。

上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html

【おすすめサービス】コンパニオンカード

ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。

また、TRUST CLUB ワールドエリートカードは、ご搭乗予定のフライトが2時間以上遅延した場合に空港ラウンジが無料で使用（同伴者4名まで）できる「フライトディレイパス」がご利用いただけます。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html

■ダイナースクラブについて

ダイナースクラブは、1950年に米国で創業した世界初のクレジットカードブランドです。日本では三井住友トラストクラブ株式会社が唯一の発行・運営会社です。ご利用可能枠に一律の制限を設けず高額決済に対応するほか、空港ラウンジ、レストランやホテルグループの優待、コンシェルジュなど、カードメンバーの人生を彩る上質なサービスを展開しています。

ダイナースクラブ ウェブサイト： https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

三井住友トラストクラブ 企業サイト：https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html