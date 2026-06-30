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『春の無い遺稿』（菓子花子 (著)／つむぎ書房）

書籍概要

https://youtube.com/shorts/xsNfLzWOO4w

老い先の悲しさと精神的な問題をテーマに描かれた短編集。 地位ある中年男性と援交をする若年女性との交流を描いた『宵のふけ方』、田舎の独り身の辛さを嘆きながらも兄妹肩を合わせる『思い出』のほか、病院内での患者老女の懺悔談を主にした『初恋と自殺』等、四篇。

著者

菓子花子（かし・はなこ）

https://amzn.to/4eDWyI8

2003年生まれ。男性。葬儀屋として働く傍ら、現在も執筆している。

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