Boonline Service Japan株式会社(東京都新宿区 代表取締役社長：何薇)が運営するライブ配信サービス「BIGO LIVE」では、人気キャラクター「ピングー」とのコラボレーションイベントを2026年7月1日より開催いたします。





本イベントでは、ピングーギフトのリリースや「ピングー展」の広告モデルを選出する特別企画を展開します。ライバーとリスナーが交流を深めながら楽しめる特別なコラボイベントとなっています。





ピングー x BIGOLIVE





(1)ピングーギフトのリリース

本コラボイベントでは、人気キャラクター「ピングー」をモチーフにした限定ギフトが登場します。

イベント期間中は、ライバーへの応援やコミュニケーションの一環としてピングーギフトをご利用いただけます。なお、ギフトは視聴者が配信中のライバーへ贈ることができる、BIGO LIVEアプリ内のバーチャルアイテムです。

コラボ限定ギフトを通じて、ライバーとリスナーが交流を深めながら楽しめるイベントとなっています。なお、本コラボ限定ギフトはピングー展の開催期間に合わせ、2026年9月6日のピングー展終了までご利用いただけます。





ピングーギフト





(2)PRモデルを決めるイベント

本コラボイベントでは、ピングー展のPRモデルを選出する特別企画を実施します。ライバーは配信ランキングを通じてPRモデルの座を競い、上位入賞者にはOOH広告への掲載権利をはじめ、ピングー展のチケットやコラボグッズを贈呈します。

さらに、リスナー向けにはコラボグッズが当たるオンラインガチャ企画も実施し、ライバーとリスナーがそれぞれの形でコラボレーションを楽しめるイベントを展開します。





本コラボイベントを通じて、ライバーとリスナーがピングーの魅力に触れながら交流を深め、特別な配信体験をお楽しみいただける機会を提供します。









【イベント概要】

イベント名： ピングー×BIGO LIVE コラボイベント

開催日時 ： 2026年7月1日～2026年7月7日(予定)

開催場所 ： BIGO LIVEアプリ内

内容 ： ピングーギフトのリリース／「ピングー展」広告モデル選出企画

URL ： https://actan.dfaklj.tech/activity2020/Act_machineV2_share/share?id=87596









【「ピングー展」について】

「ピングー展」は、世界中で愛されるキャラクター「ピングー」の世界観を体験できる展示イベントです。









【ピングーについて】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。





▼公式HP

https://www.pingu.jp/

▼公式X

https://x.com/pingu_jpn

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@Pingu





(C)2026 JOKER.









【BIGO LIVEについて】

「BIGO LIVE」は、世界150以上の国と地域・累計7億人超のユーザーをつなぐ、世界最大級のライブ配信プラットフォームです。

日本をはじめ、アメリカ・ヨーロッパ・韓国・東南アジア・中東など、世界中のユーザーがリアルタイムで交流し、才能や日常を発信しています。また、日本人配信者が世界へ挑戦できる環境も特徴で、海外大型イベントへの参加やグローバルプロモーションなど、世界へ羽ばたく機会を提供しています。

「Live Your Moments」をコンセプトに、国境を越えた新しいエンターテインメント体験を届けています。





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