DJI、ジンバルカメラカテゴリーをさらに進化させるOsmo Pocket 4Pを発表

DJI初のデュアルレンズジンバルカメラとして、17ストップのダイナミックレンジと一新された10-bit D-Log 2により、シネマティックな映像の可能性を解き放ちます

深圳（中国）、2026年6月29日 /PRNewswire/ -- 民生用ドローンおよびクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、待望のジンバルカメラOsmo Pocket 4Pを発表しました。Osmo Pocket 4Pは、2015年に初代Osmoジンバルカメラの発売によってDJIが切り拓いたカテゴリーを、さらに飛躍させる製品です。革新への飽くなき取り組みにより、この製品ラインは2018年に初代Osmo Pocketへと発展し、ポケットジンバルカメラの新時代を切り拓きました。そして今回DJIは、画期的なデュアルレンズを搭載したポケット型ジンバルカメラ Osmo Pocket 4Pによって、その進化をさらに推し進めます。



DJI Osmo Pocket 4P



17ストップのダイナミックレンジ1 を実現するまったく新しい1インチCMOSセンサーに加え、自然で印象的なポートレート撮影を可能にする絞りf/1.8の60mmレンズを搭載しています。さらに、新たに10-bit D-Log 21カラープロファイルに対応し、10億色以上を記録し、光と影を忠実に再現する美しい映像表現を可能にします。Osmo Pocket 4Pは、最先端のテクノロジーに加え、洗練された2つのカラーバリエーションも魅力です。控えめながらも力強さを感じさせるクラシックブラックと、新鮮で印象的な美しさを放つパールホワイトの2色で展開します。

近景から遠景まで、シネマティックな表現力を生み出す2つのレンズ

Osmo Pocket 4Pのデュアルレンズは、目の前に広がる街並みから繊細なポートレートまで、自在にシネマティックな映像表現を可能にします。メインカメラには、新設計の1インチCMOSセンサー（35mm判換算20mm、絞り値f/2.0）を採用した広角レンズを搭載しています。最先端のLOFIC技術により、これまでにない17ストップのダイナミックレンジ1を実現し、最大4K/240fps1の動画撮影に対応します。こうしたプロ仕様の映像制作機能は通常、ハイエンドのシネマカメラに搭載されるもので、都市の夜景や夕焼け、逆光でのポートレートなど、コントラストの高いシーンも美しく撮影できます。

一方、新たに搭載された高解像度・大口径の60mm中望遠レンズは、ポートレート撮影に適した定番の焦点距離を実現しています。光学3倍および最大12倍ズーム1 にも対応しています。f/1.8の大口径（被写界深度はf/6.3相当）により背景をしっかりと圧縮し、被写体を際立たせながら美しいボケ効果を生み出します。カメラワークと組み合わせることで、より印象的でシネマティックな映像表現が可能になります。

映像表現の高みへ、新たなインスピレーションを

Osmo Pocket 4Pなら、動きの速いシーンでも4K/240fpsで最大8倍の高精細スローモーション映像1を撮影できます。回転する被写体、なびく髪、降りしきる雪など、ダイナミックな瞬間に、まるで時間がゆっくり流れるかのような印象的なディテールを加えることができます。また、低速シャッターで動画を撮影することで、移ろう光の軌跡やモーションブラーを捉えたり、動きの残像や時間の経過を表現したりと、独自のビジュアルストーリーを紡ぎ出すことができます。新しい10-bit D-Log 21カラープロファイルと17ストップのダイナミックレンジ1を組み合わせることで、ハイライト部分からシャドウ部分まで豊かなディテールを再現し、ハイエンドのシネマカメラに匹敵する映像表現を可能にします。10ビットの色深度により10億色以上を記録できるため、階調の変化が非常になめらかになり、ポストプロダクションにおけるカラーグレーディングの自由度が大きく高まります。

スマートな撮影、揺るがない安定感

Osmo Pocket 4Pは、アカデミー賞およびエミー賞で評価された画期的なRoninスタビライズシステムをはじめ、プロフェッショナルな映像制作分野でDJIが築いてきた確かな実績を基盤に誕生した製品です。わずか230gの驚くほどコンパクトなボディに搭載された高度な3軸メカニカルジンバルが、常に滑らかで安定した映像を実現します。進化したActiveTrack 8.01により、12倍ズーム時であっても、人や乗り物、ペット、さらには形状が変化する動きのある被写体まで、フレームの中心にしっかりと捉え続けます。自動フレーミング機能を活用することで、どの焦点距離でも、登録済みの被写体を優先してトラッキングしたり、複数の被写体を中央に配置しながら撮影することができます。

思いのままに撮影し、その場で共有：

Osmo Pocket 4Pにはクリエイティブな制作フローを効率化する直感的な機能が多数搭載されています。

・すぐに録画開始：タッチ画面を回転させると電源が入り、すぐに録画を開始できます。

・ジェスチャー操作：手のひらを向けてアクティブトラックを起動するか、「V」サインを見せて録画を開始します。

・4Kライブフォト1：4Kの高精細なディテールで、写真ごとに撮影前後1.5秒のクリップを自動記録し、動きのある思い出を残せます。

・37MP高解像度写真：最大37MPの高解像度写真を撮影でき、ポストプロダクション時には自在にリフレーミングが可能です。

・800 MB/s高速転送1：USB 3.1に対応し、最大800 MB/s1の有線転送速度を実現し、ほぼ瞬時のエクスポートとより効率的なワークフローを可能にします。

・長時間駆動と急速充電：わずか18分1で80％まで充電、最長3時間の撮影が可能です。フル充電時には、最大210分1の駆動時間を実現します。

Osmoエコシステムとの互換性

Osmo Pocket 4Pは、多彩なOsmoエコシステム アクセサリーに対応しています。対応アクセサリーは、以下のとおりです（いずれも別売、または一部のコンボに同梱）：

・Osmo Pocket 4 補助ライト

・Osmo Pocket 4P ブラックミストフィルター

・Osmo Pocket 4P NDフィルターセット

・Osmo FrameTap

・Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル

・Osmo Pocket 4P 広角レンズ

・Osmo ミニ三脚

・DJI Micシリーズ

価格と販売時期

Osmo Pocket 4Pは、本日よりDJI公式オンラインストア（store.dji.com）および正規販売代理店にてご購入いただけます。小売希望価格（税込）および商品構成は以下のとおりです。

・Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ：99,000円

・Osmo Pocket 4P スタンダードコンボ（パールホワイト）： 99,000円

スタンダードコンボには、ジンバルカメラ本体以外に、Osmo Pocket 4補助ライト、Osmo Pocket 4ハンドル（1/4インチ ねじ穴付き）、キャリーポーチ、USB-C － USB-C PDケーブル (USB 3.1)などが同梱されます。

・Osmo Pocket 4P Vlogコンボ：113,300円

・Osmo Pocket 4P Vlogコンボ（パールホワイト）：113,300円

Vlogコンボには、ジンバルカメラ本体以外に、Mic Mini 2トランスミッター、Osmo Pocket 4補助ライト、Osmo FrameTap、Osmoミニ三脚、Osmo Pocket 4ハンドル（1/4インチ ねじ穴付き）、キャリーバッグ、キャリーポーチ、USB-C － USB-C PDケーブル (USB 3.1)などが同梱されます。

DJI Care Refresh

DJI Care Refreshは、DJI製品向けの包括的な保証プランで、今回Osmo Pocket 4Pでもご利用いただけます。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされます。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できます。

DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含みます。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含みます。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれます。詳細については、www.dji.com/support/service/djicare-refreshでご確認ください。[1]

詳細は、https://www.dji.com/osmo-pocket-4p をご確認ください。

画像や資料などは次のリンクから確認できます：https://shorturl.asia/1vzqJ

[1] 一部のカメラモードでのみ対応しています。すべてのデータは、管理された条件下で市販版のOsmo Pocket 4Pを使用して測定されました。詳しくは、DJIの公式ウェブサイトを参照してください。

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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（日本語リリース：クライアント提供）

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